2 Tu Si Que Vales: polemiche per la battuta di un concorrente, considerata a sfondo razzista

Nella serata di sabato 28 novembre è andata in onda la finale di Tu Si Que Vales. Il programma Mediaset, campione di ascolti, ha chiuso con il botto, superando il 33% di share. Un ascolto record, che conferma il trend positivo che lo show ha da anni. La puntata ha appassionato molti telespettatori, tuttavia una barzelletta ha fatto discutere. Il comico Dino Paradiso si è esibito con una performance che ha scatenato una polemica sul web. Il concorrente, nello specifico, ha fatto una brutta battuta sulla popolazione cinese:

“Ci sono dei bambini piccoli impauriti durante il primo giorno di scuola. Sconosciuti, che vorrebbero stare in ogni dove. La maestra cosa propone? ‘Adesso bambini facciamo un bel disegno’. I miei amici presero i colori, quelli di marca, io avevo una scatola di colori cinesi. Me ne accorsi perché erano tutti gialli. C’era giallo oro, giallo paglierino, giallo oro, già l’ho detto.”

Tu sì que… sei razzista! 😱



Incredibile battutaccia a sfondo razzista nel corso della finale di #TuSiQueVales sui "gialli" cinesi. pic.twitter.com/dLmGXOlVSL — TV Italiana (@TV_Italiana) November 28, 2020

Sui social in molti hanno dunque espresso disappunto per l’uscita infelice a Tu Si Que Vales, definendola non divertente e di matrice razzista.

1. Non fa ridere

2. Le battute sui cinesi che son gialli sono squallide, stantie e razziste #tusiquevales — Mademoiselle Spleen (@MademoiselleSp1) November 28, 2020