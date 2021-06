1 Ecco perché Ubaldo ha abbandonato

Grande protagonista dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, Ubaldo Lanzo ha dovuto lasciare prima del previsto l’Honduras a causa di guai fisici. Il cromatologo, sebbene sia rimasto meno tempo, si dice comunque soddisfatto del suo percorso nel reality show e di essersi legato ad alcuni compagni d’avventura.

Questo è ciò che ha raccontato nella lunga intervista rilasciata a Non Succederà Più, trasmissione radiofonica di Radio Radio condotta da Giada Di Miceli. Proprio durante la chiacchierata con la presentatrice si è parlato anche del suo abbandono. Ubaldo ha rivelato infatti il vero motivo che l’ha portato, purtroppo, a fare ritorno in Italia. Questo quanto raccolto da Isa & Chia:

«Sono dovuto andare via dall’Isola perché mangiando un granchio con la chela mi si è spaccato un dente, un incisivo. Però sono resistito 4 settimane con antidolorifici. Poi ha fatto infezione e ho dovuto abbandonare l’Isola».

Quindi per forza di cose Ubaldo Lanzo ha dovuto lasciare l’Honduras. Tra le tante cose, il cromatologo ha anche raccontato che a suo dire avrebbe dovuto vincere Ignazio Moser poiché si è sacrificato per i suoi compagni rasando barba e capelli. A detta del naufrago però meritava anche Valentina Persia, ma non ha comunque nulla da dire nei confronti del trionfo di Awed:

«Avrei voluto che vincesse Ignazio Moser per il gesto da cavaliere che ha fatto. Anche Valentina Persia meritava. Giustamente però contano molto i followers. Ha vinto Awed e chapeau».

A proposito dei naufraghi, Ubaldo Lanzo ha anche raccontato con chi di loro sicuramente manterrà i rapporti e con chi. Ha svelato anche di aver chiarito con qualcuno di loro, mentre con qualcun altro crede che sia molto più complicato e preferisce andare oltre. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha detto…