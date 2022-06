1 La casa di due ex di Uomini e Donne svaligiata dai ladri

Lorenzo Riccardi ha partecipato per la prima volta a Uomini e Donne come corteggiatore di Ludovica Valli. Successivamente, però, scende le scale per Sara Affi Fella. Lei lo porta vicino alla scelta, ma dopo lo scandalo che l’ha investita le cose tra loro non finiscono bene. Maria, quindi, lo fa tornare nei panni di Tronista. In questo caso la sua Scelta è Claudia Dionigi, con la quale sta ancora oggi e addirittura convivono. Purtroppo, però, in queste ore sono stati vittime di un’esperienza davvero sfortunata.

Ieri si godevano una giornata di sole e di mare, mentre oggi hanno dovuto far fronte a un evento poco piacevole. I ladri, infatti, sono entrati nella loro abitazione mettendo a soqquadro ogni cosa. Nel video che vi mettiamo qui sotto e postato dalle Stories su Instagram di Lorenzo, vediamo pezzi di vetro frantumato in terra. In sovraimpressione leggiamo: “Siete dei maledetti“. Spostandosi verso la camera da letto, inoltre, notiamo vestiti sparsi ovunque, cassetti aperti e anche nella cabina armadio tutto gettato all’aria.

Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne mostra il disastro combinato dai ladri nella sua casa #uominiedonne pic.twitter.com/YJjMzOPFPO — disagiotv (@disagio_tv) June 19, 2022

Per il momento non sappiamo cosa abbiano rubato a casa dei due ex protagonisti di Uomini e Donne. La stima dei danni non dovrebbe essere ancora stata fatta perché successo non molte re fa. Ora starà alla Polizia cercare di far chiarezza su quanto accaduto. Speriamo che la situazione si possa risolvere il più in fretta possibile. I due diretti interessati non si sono ancora espressi a parole sui lo ro canali social. Probabilmente questo accadrà nelle prossime ore. Staremo a vedere.

Nel frattempo, mentre aspettiamo ulteriori novità, possiamo andare a rivedere una polemica che aveva investito Lorenzo qualche tempo fa. Ripercorriamo cos’era accaduto e perché le persone lo aveva criticato sul web. Continuate a leggere…