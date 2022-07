1 Il tiktoker contattato da Uomini e Donne

Andrea Fratino è un tiktoker di grande successo e fa parte della Stardust House. A quanto pare fin da piccolo aveva come sogno nel cassetto quello di prendere parte a Uomini e Donne. A un passo dal far diventare il desiderio realtà, però, ha preferito dire di no. Grazie alla sua fama, infatti, la redazione del programma di Maria De Filippi lo ha contattato ma lui ha declinato l’offerta. Lo ha rivelato nel corso di una diretta a RDS Next, come riporta anche il sito Webboh:

“Il mio sogno fin da piccolo, intorno ai 14 15 anni, era finire ad Uomini e Donne. Poi in realtà avendo questa visibilità più volte sono stato chiamato dalla redazione. Ho i messaggi, mail, mi hanno anche chiamato a telefono per andar lì. Ho detto di no.

Perché non è più secondo me la vetrina di una volta. C’è prima Uomini e Donne a parte che era diverso. C’era trono classico e trono over. Adesso sono tutti assieme. La musichetta e cambiata non posso andare a lì se non c’è “turu tu”. E poi, sinceramente, ero piccolino e non capivo cosa significasse andare ad un programma per trovare l’amore della mia vita“.

Niente Andrea Fratino, quindi, nella trasmissione di Canale 5. Stando alle indiscrezioni i tronisti e le troniste sono già stati scelti. Le registrazioni dovrebbero iniziare tra non molto tempo e presto verranno anche rivelati i nomi. Non ci resta che attendere per scoprire di chi si tratterà. Le notizie sul dating show, però, non finisco qui. Ultimamente sono molte le coppie in crisi, nate all’interno della trasmissione. Andiamo a rivederne una in particolare. Continuate a leggere se non capite di chi stiamo parlando…