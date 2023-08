NEWS

Nicolò Figini | 24 Agosto 2023

Uomini e donne

Brando tronista a Uomini e Donne

Dopo aver annunciato Cristian come primo tronista ufficiale della nuova edizione di Uomini e Donne, questa volta è il turno di Brando. Di lui sappiamo che ha 22 anni e vive a Treviso. Nella vita ha fatto molteplici lavori dandosi da fare: cameriere, aiuto cuoco, maestro di sci e calciatore. La sua più grande passione, infatti, è lo sport.

Racconta di essere nato in una famiglia di artisti. Sua zia ha lavorato come attrice, mentre il nonno e il bisnonno sono stati direttori d’orchestra. I primi anni della sua vita li ha vissuti a Miami in un clima famigliare fatto d’amore “ma le cose belle non durano per sempre“. Tuttavia, quando lui ha 10 anni i genitori si separano:

“L’assenza di un padre nella mia vita mi ha reso più duro e disilluso verso le persone e nei rapporti in generale. Nella mia testa mio padre era un eroe e gli eroi non sbagliano mai. Non si dimentica di un figlio e non si dimentica di tendergli la mano. Con lui ho scoperto cos’è il senso dell’abbandono”.

Il nuovo tronista di Uomini e Donne, però, afferma che oggi i rapporti sono leggermente migliorati. Gli unici suoi punti fermi sono stati i nonni e la madre, la quale lo ha sempre sostenuto in qualsiasi cosa: “Con lei sono dentro una cassaforte“.

Di se stesso dice di essere coccolone e affidabile. Per quanto riguarda il suo percorso nel dating show, invece, vuole contornarsi di persone che avranno qualcosa da dire. Cerca un rapporto onesto “che sia alimentato da sguardi complici, abbracci sinceri e piccoli momenti di felicità“.

