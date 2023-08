NEWS

Nicolò Figini | 24 Agosto 2023

Uomini e donne

Cristian tronista di Uomini e Donne

Oggi pomeriggio sta venendo effettuata la prima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne. Per il momento è ancora troppo presto per che cosa succederò nella puntata di lunedì 11 settembre 2023. Tuttavia, tramite il sito Witty TV abbiamo a disposizione le prime informazioni sul nuovo tronista della stagione. Lui si chiama Cristian, ha 22 anni e studia al terzo anno di Fisioterapia.

Abita a Roma e lavora come fattorino nel tempo libero perché desidera essere indipendente dai genitori. Vive insieme alla madre, che ritiene la persona più importante della sua vita, e il compagno di lei. Ha anche un fratello più piccolo. I genitori si sono separati quando aveva 13 anni e ammetta di averne sofferto tanto.

“Tutte le sofferenze che ho avuto e tutto quello che ho passato mi hanno portato a essere quello che sono oggi. Sono una persona molto decisa e sicura di se stessa. Consapevole delle proprie debolezze e fragilità che mostro a poche persone. Ero abituato a stare con mio padre a casa”.

Per quanto riguarda Uomini e Donne, invece, si aspetta di conoscere una persona disposta a capirlo e a fare delle follie per lui: “Come ne ho fatte io e come sono abituato a fare in amore“. La ragazza giusta per lui deve sapere mostrare le proprie debolezze e accettare le sue. Lui promette di essere sempre se stesso e senza peli sulla lingua.

Non ci resta che attendere lunedì 11 settembre 2023 e le anticipazioni sulle registrazioni per capire cosa accadrà. QUI il video completo. Seguiteci per altre news.