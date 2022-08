Uomini e Donne, Caterina e Biagio del Trono Over si sposano

1 Fiori d’arancio per la coppia di Uomini e Donne

Sono passati ben tre anni da quando Caterina Corradino e Biagio Buonuomo si sono conosciuti a Uomini e Donne. Come i fan del dating show ben ricorderanno fin da subito tra i due c’è stato un colpo di fulmine e a poco a poco si sono innamorati. Dopo essersi frequentati per alcuni mesi, la coppia ha deciso di lasciare il programma insieme, dando ufficialmente il via a una relazione. Ancora oggi tutto procede a meraviglia tra i due ex volti del Trono Over, e pochi minuti fa è arrivata una bellissima notizia.

Con un video postato sui social di Uomini e Donne, Caterina e Biagio hanno annunciato che finalmente si sposeranno! La cerimonia si sarebbe dovuta svolgere già qualche mese fa, tuttavia a causa della pandemia i due sono stati costretti a rimandare le nozze. Adesso però la coppia può unirsi in matrimonio e proprio nel corso di un’intervista per il magazine del programma, l’ex Dama ha affermato:

“Con l’organizzazione del matrimonio mi sta aiutando una mia amica – anche lei creativa come me – che mi sta facendo wedding planner. La location sarà una dimora sul mare di cui tre anni fa, quando prima della pandemia l’avevo visitata, mi ero innamorata. Avrò delle damigelle e una, quella più vicina a me, sarà la figlia minore di Biagio. I fiori sono un po’ il tema delle nostre nozze in quanto rappresentano i sentimenti. Voglio che non vi siano colori netti come bianco e nero, ma che le persone indossino outfit che richiamano le nuance delicate dei fiori o, in alternativa, l’azzurro del mare o del giallo delicato della sabbia. Le promesse le celebreremo in Comune per poi fare un’altra cerimonia sulla spiaggia”.

Non resta dunque che fare tanti auguri a Caterina e a Biagio per il loro matrimonio. Nel mentre in questi giorni ad annunciare la crisi è stata una coppia del Trono Classico di Uomini e Donne. Andiamo a rivedere di chi parliamo.