1 Il retroscena su Uomini e Donne

Sono ormai anni che Uomini e Donne è uno dei programmi più amati e seguiti di Mediaset. Il dating show di Maria De Filippi infatti ancora oggi è nel cuore del grande pubblico, che è ormai appassionato alle relazioni amorose dei protagonisti del Trono Over e del Trono Classico. Da quest’anno come sappiamo, anche per via della pandemia, i due format sono stati uniti, e questa mossa sembrerebbe essersi rivelata vincente. Nel mentre tra poche settimane, come accade ogni anno, la trasmissione si fermerà in vista dell’estate, e mentre i tronisti faranno le loro scelte, le Dame e i Cavalieri continueranno le loro frequentazioni, per poi ritrovarli a settembre.

Nel corso degli anni sono stati centinaia i volti passati nello studio di Uomini e Donne e in molti sui social, e non solo, si chiedono chi sceglie i vestiti dei protagonisti del dating show. Adesso a svelare la verità e a fare chiarezza su tale argomento è Pamela Barretta. La storica Dama del Trono Over, rispondendo alle domande dei fan su Instagram, ha dunque svelato quello che succede dietro le quinte. Queste le sue dichiarazioni:

“I vestiti sono nostri. Poi lo stilista approva o meno i vestiti che portiamo”.

Nel mentre qualche ora fa a fare una rivelazione inaspettata è stato un ex fidanzato di Gemma Galgani. Rivediamo di quale protagonista di Uomini e Donne si tratta e cosa ha raccontato.