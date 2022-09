Uomini e donne, Davide Donadei e Roberta Di Padua ammettono di essersi baciati: la reazione di Chiara

1 Le confessioni di Davide Donadei e Roberta Di Padua a Uomini e donne

Nella puntata di oggi, mercoledì 28 settembre, di Uomini e donne sono stati subito ospiti Davide Donadei, Chiara Rabbi e Roberta Di Padua per parlare di cosa è successo l’estate appena trascorsa. Sappiamo infatti che la coppia uscita dal programma a luglio ha annunciato la rottura. E due mesi dopo l’ex tronista è stato pizzicato in pizzeria con Roberta. Così è iniziato il gossip.

Tutti e tre in studio hanno iniziato a confrontarsi e Maria De Filippi ha rivelato subito che Roberta e Davide hanno dato delle versioni diverse della storia. Donadei ha sempre parlato di un incontro a Napoli e di un’uscita a cena in amicizia e basta. Aveva raccontato che la dama gli aveva scritto alcuni giorni dopo la fine della storia per sapere come stava. La redazione, chiedendo a Roberta la sua versione dei fatti, ha scoperto altri particolari.

Così è venuto fuori che quella sera in cui si erano incontrati a Napoli, tra Davide Donadei e Roberta Di Padua c’è stato anche un bacio. Quella stessa sera, lui avrebbe chiesto a lei di salire in hotel per passare la notte insieme. Ma lei ha rifiutato. Un altro invito a vedersi c’è stato quando l’ex tronista è stato chiamato dalla redazione di Uomini e donne per essere ospite. Anche in quel caso la dama ha rifiutato.

Nel confronto è anche venuto fuori che Chiara Rabbi ha sempre mostrato gelosia, specialmente per Roberta. Il motivo è perché lei spesso gli mandava messaggi su Instagram e lui rispondeva. A Chiara dava fastidio perché si è sempre saputo, all’inizio del trono, dell’interesse reciproco che c’era tra Davide e Roberta. E quindi vedeva dell’interesse da parte di lui verso lei.

Tutto questo ha portato ad una grande discussione degli opinionisti che hanno difeso Chiara. Ecco cosa è successo…