1 Frecciatina ad una coppia di Uomini e donne

È di ieri una frase scritta da un’influencer nelle storie del suo profilo Instagram che sta facendo molto chiacchierare e che ha sollevato molte domande. L’influncer in questione è Asia Gianese, probabile prossima concorrente del GF Vip (tanti ne sono quasi certi). E la frase che ha scritto riguarda il fidanzato di un’ex tronista di Uomini e donne.

Sulle sue storie, infatti, è apparso: “Non vedo l’ora di dire a tutti quanti scheletri ha nell’armadio il fidanzato di una tronista di tre anni fa”. Subito sono scattate le indagini da parte del web. Perché questa frase? E chi sarebbero questa ex tronista e il suo fidanzato?

Se andiamo a tre anni fa, nel programma di Maria De Filippi a sedere sul trono c’era Teresa Langella che scelse Andrea Dal Corso. Percorso molto tormentato e anche la prima scelta fu un vero e proprio disastro. Ma alla fine i due protagonisti di Uomini e donne ebbero il loro lieto fine e oggi stanno ancora insieme.

Ecco, per l’appunto proprio l’ex tronista di Uomini e donne Teresa, avrebbe sostenuto il provino per il GF Vip 7 e potrebbe essere una delle prossime concorrenti. Proprio come Asia Gianese. Tutti questi elementi messi insieme portano il web a pensare che si possano creare delle dinamiche e magari vedere una specie di nuovo triangolo in stile Soleil-Alex-Delia (magari senza poliamore, si presume).

Ovviamente queste sono tutte teorie. La Gianese non ha fatto nessun nome e semplicemente si fanno ipotesi perché la curiosità è davvero tanta. Ed infatti proprio lei, qualche ora dopo si è arrabbiata con i siti di gossip che hanno riportato nomi e cognomi senza che lei avesse detto nulla. Ecco le sue parole…