1 Il bacio di Giordano Mazzocchi di Uomini e Donne

In queste ore Giordano Mazzocchi è tornato a far parlare di sé per una Storia postata sul suo profilo Instagram. Lui lo abbiamo conosciuto grazie a Uomini e Donne nell’edizione 2017/2018. Qui ha frequentato e poi si è messo insieme con Nilufar Addati. La relazione è durata fino agli inizi del 2019. In seguito sono anche stati avvistati insieme e pare che nel 2020 abbiamo trascorso il lockdown insieme. Fatto sta che i diretti interessati hanno affermato di essere solo amici e di aver mantenuto buoni rapporti.

In seguito, quindi, Giordano si è visto per un po’ di tempo con Viktorija Mihajlovic, la figlia dell’ex calciatore oggi allenatore del Bologna Sinisa. Oggi, invece, sembra essere fidanzato con Arianna, una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo e che lavora come parrucchiera. Per tutti questi motivi possiamo affermare che il bacio che in questa foto si è scambiato con un amico è del tutto goliardico. Scrutando i loro profili social, infatti, notiamo la profonda e duratura amicizia che li lega da anni e anni.

Giordano Mazzocchi di Uomini e Donne bacia un suo amico

Ma che cosa fa oggi Giordano Mazzocchi, ex volto di Uomini e Donne? Di recente è apparso sulla cover del magazine di For Men. Qui ha spiegato, come riporta anche il sito Gossip e TV, di aver deciso di affiancare al lavoro nel mondo dello spettacolo anche quello di istruttore di sci. Ma non solo. Si destreggia anche come attore e deejay. Sta studiando infatti recitazione. Tutto è partito durante il periodo del Covid-19: nel 2020 era impegnato come deejay, aveva l’agenda piena, quando il virus lo ha costretto a stravolgere la sua vita.

Giordano Mazzocchi pare abbia perfezionato il suo inglese e si sia dato da fare con gli allenamenti. Successivamente si è iscritto alla scuola di recitazione dello studio YD’Actors di Yvonne D’Abbraccio. Le notizie non terminano qui…