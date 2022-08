1 Nilufar Addati si è fidanzata

Dopo essere stata una delle grandi e discusse protagoniste del Trono Classico di Uomini e Donne, Nilufar Addati ha dato il via alla sua carriera di influencer su Instagram e, di tanto in tanto, ha attirato su di sé il gossip. Uno di questi risale a poche ore fa. L’ex tronista, che si trova in vacanza a Mykonos, ha condiviso sul proprio profilo Instagram a tarda notte uno scatto in compagnia di un ragazzo di nome Andrea. I due sembrano essere molto affiatati e divertiti e indossano entrambi un paio di occhiali da sole, nonostante l’orario.

Una foto del tutto innocua e simpatica, se non fosse che qualche malizioso abbia iniziato a fantasticare sulla possibilità che Nilufar Addati possa essersi fidanzata. Pipol Gossip ha voluto vederci chiaro, per tale ragione, ha contattato l’influencer e chiesto di fare chiarezza sul presunto flirt che le è stato attribuito. Così l’ex volto di Uomini e Donne ha fatto sapere:

“Ma no, fermi tutti! Tra me e Andrea c’è solo una grandissima amicizia che dura da un po’. Gli voglio molto bene e c’è un rapporto estremamente amichevole. Ci troviamo entrambi a Mykonos e ieri quando ci siamo incontrati ci siamo abbracciati e abbiamo scattato la foto”.

E sempre a proposito del pettegolezzo che la vedrebbe vicina al suo amico Andrea, Nilufar Addati ha puntualizzato: “E poi, scusate, io sono una romanticona. Vi pare che annuncio una relazione con una foto messa sulle storie così all’improvviso? No, solo amicizia!”.

Sarà così davvero? Insomma noi prendiamo per buone le parole di Nilufar Addati di Uomini e Donne: tra lei e Andrea c’è solo una bellissima amicizia. Si sono incontrati in Grecia e lo scatto non ha nulla a che vedere su una possibile relazione in corso tra loro. Così ha messo fine al rumor sul suo conto. Prosegui per leggere altre notizie su Uomini e Donne…