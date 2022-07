1 Le novità su tronisti e registrazioni

Uomini e Donne tornerà a settembre con la nuova stagione televisiva, ma già si parla dei papabili tronisti e cast che farà parte del parterre, così come delle registrazioni. Ebbene nella giornata di ieri sono arrivate delle prime indiscrezioni sul programma condotto da Maria De Filippi.

Stando a quanto riportato da UominieDonneClassicoeOver sembrerebbe infatti che i tronisti presenti nella prossima edizione di Uomini e Donne saranno ben quattro e non è escluso che tra loro possa esserci anche qualche vecchia conoscenza che ha avuto modo di vestire i panni di corteggiatore o corteggiatrice. Ecco i primi rumor raccolti sulla trasmissione del pomeriggio di Canale 5:

“È possibile che a settembre i tronisti saranno tutti e quattro volti sconosciuti e che nel corso dell’edizione ne arrivi uno/una già conosciuto/a (ex corteggiatore o corteggiatrice). Ovviamente per sapere se sarà così o no dovremmo aspettare la prima registrazione”.

E dunque a questo punto ci si chiede: Maria De Filippi quando tornerà in studio per registrare le nuove puntate del dating show? Cosa sappiamo in merito? Sempre la pagina Instagram ha rivelato qualche informazione a riguardo: “Prime possibili date delle prime registrazioni di Uomini e Donne: 24/25 o 29/30 agosto”.

Le novità su Uomini e Donne

Dunque tra un mese circa scopriremo le prime novità su Uomini e Donne e chi si siederà sul trono del programma. Maria De Filippi ci riserverà qualche sorpresa? Staremo a vedere. Nell’attesa di scoprire chi saranno i tronisti, pare stia prendendo sempre più piede l’idea di una versione vip della trasmissione. Ecco cosa sappiamo…