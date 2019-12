3 Uomini e Donne: pausa per il programma

Oggi non andrà in onda Uomini e Donne. Il motivo è presto detto: il celebre people show di Maria De Filippi è in pausa per le vacanze natalizie. L’ultima puntata trasmessa è stata del Trono Over, in cui Gemma ha avuto un forte scontro con Juan, cercando poi conforto su Tina. Il rapporto tra il cavaliere e la dama sembra essersi rotto, tuttavia la verità la scopriremo solamente con le nuove puntate.

Per il momento non ci sono state altre registrazioni, né del Trono Over né di quello Classico. Ma quando torna in onda Uomini e Donne e con quale Trono? Solitamente la trasmissione torna dopo le vacanze natalizie, periodo in cui la programmazione televisiva subisce una modifica. Anche Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso è infatti in pausa.

Al loro posto il pomeriggio di Canale 5 trasmetterà dei film natalizi e nuove puntate de Il Segreto. Nella giornata di oggi, tuttavia, è arrivata l’ufficializzazione sulla data in cui tornerà in onda Uomini e Donne e di conseguenza riprenderanno i principali programmi di Mediaset.

