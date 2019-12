3 Uomini e Donne: Gemma Galgani e Juan Luis si frequentano ancora?

Gemma Galgani e Juan Luis Ciano ancora si frequentano? Questa è la domanda che si sono posti i telespettatori di Uomini e Donne. Oggi, venerdì 20 dicembre, è andata in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne del 2019. Protagonisti sono stati i cavalieri e le dame del Trono Over. Un appuntamento molto infuocato, visto che Gemma Galgani e Juan hanno pesantemente litigato.

Tutto è iniziato con alcune segnalazioni fatte da Armando nei confronti di Juan, accusandolo di aver contattato più volte sua sorella e un’altra donna. La discussione ha preso toni sin da subito accesi, tuttavia Juan Luis è riuscito a rassicurare Gemma. Il pubblico in studio e gli opinionisti, però, hanno iniziato a dubitare. I sospetti sono aumentati quando la Galgani ha rivelato di aver passato una nottata “romantica” con Juan, che però non è andata come si aspettava. Da qui le accuse nei confronti di Ciano di essere a Uomini e Donne non per Gemma ma per visibilità.

L’argomento è tornato nuovamente alla ribalta quando Gianni Sperti ha fatto presente che online era comparsa la locandina di un evento sponsorizzato da Juan. Gemma ha dichiarato di essersela molto presa per questo, specialmente perché in quella locandina era stata utilizzata anche la sua faccia senza consenso. Il cavaliere si è difeso, tuttavia le dame del parterre e il pubblico in studio hanno gridato a gran voce, verso Gemma, di non fidarsi di lui. Di conseguenza la Galgani ha lasciato lo studio, dirigendosi dietro le quinte, insieme a Juan Luis. Qui, però, è stata abbandonata dall’uomo. Cosa è successo tra loro e come vanno le cose tra i due oggi? Ieri la dama ha lasciato un possibile indizio.

