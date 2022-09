Uomini e Donne, sfiorata la rissa tra due cavalieri: anticipazioni

1 Rissa sfiorata a Uomini e Donne

Nella giornata di ieri, 8 settembre 2022, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Al centro il Trono Over con tante succose anticipazioni. A rivelarle in anteprima ci ha pensato l’account Instagram uominiedonneclassicoover. Per la precisione si è parlato di una rissa sfiorata tra due cavalieri, ovvero Riccardo e un nuovo corteggiatore di Ida:

La puntata inizia con un Tina VS Pinuccia. Successivamente al centro dello studio siede Ida con un nuovo corteggiatore con il quale è uscita. E ne tiene anche un altro. Poi con Riccardo (nella scorsa registrazione c’è stato uno scontro tra lui, Ida e Gemma) ne segue una discussione. Tra Riccardo e questo nuovo corteggiatore si sfiora la rissa. Successivamente Maria fa stringere la mano ai due. Momento Ida e Riccardo: Maria dice che se Riccardo ha detto che lei è ancora innamorata di lui, qualcosa di vero deve esserci. Fa elencare a Ida i pregi di Riccardo e lui si commuove. Roberta ha deciso di accettare la proposta di Alessandro e stasera usciranno a cena.

Le anticipazioni di Uomini e Donne, però, non finiscono qui. Tra le altre cose accadute nel corso del Trono Over, infatti, pare che mercoledì per Gemma sia sceso un nuovo corteggiatore ma lei lo avrebbe rifiutato. Ma tornando alla registrazione di ieri, invece, si passa al Trono Classico. Questa volta ci si è concentrati sui ragazzi:

Ieri si è parlato del Trono Classico per i ragazzi. Hanno fatto vedere le esterne che entrambi i Federico hanno fatto con le rispettive corteggiatrici. Federico N. ha mandato via una corteggiatrice, poi sono scese nuove ragazze e ne ha tenuta una.

Parlando proprio di Federico N. e Federico Dainese, andiamo a scoprire qualche cosa in più sul loro conto. Continuate a leggere…