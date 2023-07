NEWS

Andrea Sanna | 26 Luglio 2023

Uomini e donne

Ultimatum a Tina Cipollari per Uomini e Donne?

Tina Cipollari a Uomini e Donne ci sarà. Una notizia che già aveva confermato LorenzoPugnaloni.it nelle scorse settimane e trovato poi la certezza definitiva nelle parole dell’opinionista. Raggiunta da Leggo.it, infatti, Tina dal Pride Village Virgo di Padova ha spiegato che non avrebbe lasciato il dating show come qualcuno ipotizzava. Dunque i fan del programma possono stare tranquilli sotto questo punto di vista.

Pare esserci comunque un “ma”. Secondo quanto riferisce Nuovo TV, infatti pare che Pier Silvio Berlusconi avrebbe fatto una richiesta precisa a Tina Cipollari. Sembrerebbe infatti che l’ad di Mediaset non apprezzi molto i modi coloriti, marchio di fabbrica dell’opinionista. Da qui, secondo la rivista, sarebbe scattato l’ultimatum: basta con il trash, altrimenti dovrà chiudere con il dating show. Ci teniamo a precisare che si tratta di rumor e non vi è alcuna certezza riguardo questo pettegolezzo.

Tra l’altro pare che per dare una svolta al parterre di Uomini e Donne, Pier Silvio Berlusconi insieme agli autori avrebbe pensato a uno spazio per sensibilizzare su un tema che gli sta a cuore come quello degli animali. Questo darebbe un cambio radicale al programma rispetto a quanto visto fino a oggi.

A oggi peraltro sappiamo che Uomini e Donne dovrebbe fare ritorno su Canale 5 l’11 settembre. Poche le novità, troveremo sempre Trono Classico e Over insieme, ma probabilmente si tornerà ad avere più pubblico esattamente come in passato. Non sappiamo niente sui protagonisti che siederanno sul trono, ma sembrerebbe che alcuni telespettatori gradirebbero la presenza di qualche volto di Temptation Island. Vedremo quindi se la richiesta sarà o meno realizzata.

Insomma non ci resta che attendere agosto, quando sono previste le registrazioni (si parla della fine del mese prossimo quindi) per scoprire qualcosa di più su Uomini e Donne.