Andrea Sanna | 25 Agosto 2023

Brando di Uomini e Donne è fidanzato?

Uomini e Donne ha esordito ieri con la prima registrazione ed è già arrivata una prima segnalazione sul nuovo tronista. Facciamo riferimento a Brando, un ragazzo di Treviso di 22 anni.

A proposito del giovane veneto sono emerse le prime indiscrezioni. Secondo alcune fonti anonime, infatti, Brando sarebbe fidanzato. Il pettegolezzo è giunto dalla pagina Twitter Amici News che ha riportato alcuni messaggi ricevuti. Secondo queste persone il neo tronista avrebbe già una relazione fuori con una tale, Alice. Sempre stando a quanto si legge negli screen riportati sotto, pare anche mettessero delle storie sui social, alle quali lei lo taggava ma non viceversa.

“Tutto vero. Il tronista di Treviso è fidanzato. Fonti certe. Ora scrivo a Gianni e a tutta la redazione”, si legge in un primo messaggio sul tronista di Uomini e Donne. E non è il solo a quanto pare.

“Questo era fidanzato fino a ieri con Alice ****. Mettevano storie insieme e tutto quanto. Sono scioccata“, ha scritto una ragazza. Un’altra persona, invece, ha aggiunto: “Però effettivamente lei lo taggava, invece lui no. Forse non poteva far sapere che ci usciva ancora”, ha aggiunto un’altra persona.

La segnalazione su Brando di Uomini e Donne

Rumor questi da prendere chiaramente con le pinze. Non sappiamo se effettivamente Brando è o meno fidanzato e se dunque fuori ha una persona ad aspettarlo. Se così fosse, però, sicuramente il suo percorso a Uomini e Donne terminerà prima del previsto.

Come di consueto la redazione farà i dovuto accertamenti. Si cercherà di capire se effettivamente quanto detto dalle persone che hanno scritto questi messaggi corrisponde alla verità. Attendiamo quindi notizie. Non è nemmeno escluso che durante le prossime registrazioni di Uomini e Donne si possa parlare proprio di questo. Staremo a vedere cosa succederà e quale spiegazione darà Brando a queste voci sul suo conto!