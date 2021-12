Gli uomini più sexy del 2021 secondo Novella2000.it

1 Novella2000.it e gli uomini più sexy del 2021

Questo è stato un anno ricco di eventi dal punto di vista televisivo, cinematografico, sportivo e musicale. Tanti i personaggi che si sono distinti. Andiamo, quindi, a vedere chi sono, secondo noi di Novella2000.it, gli uomini più sexy del 2021.

Qui di seguito trovate la lista completa.



All’interno tanti volti amati, come per esempio quelli di Damiano David, leader dei Maneskin, oppure Pierpaolo Pretelli, ex gieffino e fidanzato di Giulia Salemi.

Cominciamo subito…

Damiano David

Uomini sexy nel 2021: Damiano David

La lista non poteva che iniziare con Damiano David.

Diventato un vero e proprio sex symbol in tutto il mondo grazie alla band della quale è il leader, i Maneskin.

Ad oggi è felicemente fidanzato con Giorgia Soleri.

Andiamo avanti…