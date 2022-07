1 Up & Down della settimana

Up & Down

In edicola con Novella 2000 tra le tante notizie immancabile è la rubrica del direttore Roberto Alessi, Up & Down con tutti i promossi e bocciati della settimana.

Di seguito tutti i personaggi del momento, che hanno fatto discutere maggiormente nell’ultimo periodo.

Dayane Mello è Up

Dayane Mello – Up & Down

Che sia stato fatto per una foto pubblicata in più?

Ecco Dayane Mello in centro a Milano, fa un caldo boia, ma appena visti i paparazzi, Dayane, bella come lei sola, e un’amica, la modella Dana Saber, si baciano, un limone intenso, con tanto di lingua a giorno raro a vedersi.

Un bacio tra innamorate o non sanno baciare?

Spero sia stato un bacio autentico, dettato dall’amore, se no sarebbe un peccato, sia per chi lotta per i diritti LGBTQ+ (le provocazioni non aiutano mai) sia per chi a un bacio così dà ancora un significato.