1 La rubrica di Up & Down

Up & Down della settimana

In questa nuova settimana di gennaio torna in edicola il nuovo numero di Novella 2000 e non mancano le novità tra gossip, interviste e risultati i sondaggi che abbiamo chiesto a voi lettori di votare e siete stati tantissimi. Come di consueto ritroviamo anche Up & Down, la rubrica curata dal direttore Roberto Alessi.

Ecco di seguito tutti i personaggi in vista della settimana, partendo da Belen Rodriguez…

Belen Rodriguez è Up

Belen Rodriguez – Up & Down

Con l’amica Patrizia Griffini è volata a Punta del Este, uno dei principali centri turistici dell’Uruguay.

E dato che si annoia, offre sul suo Instagram perle filosofiche di saggezza: “Le corna…? Io penso di averle. Le ho avute, le avrò sicuramente“. E ha concluso: “Dalle corna non si salva nessuno“.

Be’, se le corna le ha avute e le avrà pure lei non si salva nessuno. Una domanda? Ma che la fine della sua storia con Antonino Spinalbese sia finita proprio a causa di un tradimento?

Certo è che se c’è stata un’altra (ma ne dubito) vorrei proprio vederla: una divinità?