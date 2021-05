1 Torna la rubrica Up & Down

Up & Down della settimana

L’appuntamento fisso della settimana è tornato. La rubrica di Up & Down del direttore di Novella 2000 Roberto Alessi ci rivela quali personaggi hanno fatto più discutere in positivo o negativo durante la settimana.

In questa gallery troviamo tutti i promossi e bocciati di Up & Down. Tra i personaggi scelti vediamo: Enrico Papi, Diletta Leotta, Gilles Rocca, Meghan Markle.

E ancora tra gli altri vip Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, Vera Gemma, Francesca Fioretti, Arisa e Andrea Di Carlo, Franco Di Mare e infine Marco Mancosu.

A seguire, quindi, tutti i voti di Up & Down…

Up per Enrico Papi

Forte del successo che sta ottenendo a TV8 con lo show musicale Name That Tune – Indovina la canzone, Enrico Papi è stato chiamato a gran voce a Canale 5 per condurre Scherzi A Parte.

Ma quello che mi piace è che non mollerà il suo impegno con TV8 anzi.

Anche perché con la rete in chiaro di Sky il lavoro è costante, mentre Scherzi A Parte, che torna dopo 3 anni di pausa e a 15 dal suo debutto, dura solo sei settimane, troppo poche per rinunciare al certo per l’incerto.

