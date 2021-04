1 Up & Down: la rubrica di Alessi

I promossi e bocciati di Roberto Alessi – Up & Down

Torna, come ogni settimana, l’appuntamento con Up & Down. Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, nella sua rubrica, mette tutti i voti ai vip che, nel corso della settimana, hanno maggiormente attirato l’attenzione pubblica.

Ecco nell’elenco dei promossi e bocciati di Up & Down, i personaggi in questione: Donatella Versace, Boris Johnson, Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo, Checco Zalone, Paulo Dybala e Oriana Sabatini.

Tra gli altri Belen Rodriguez, Jannik Sinner, Mara Venier e Barbara d’Urso e Noor di Giordania.

Ma non perdiamo tempo e vediamo tutti i personaggi di Up & Down…

Up per Donatella Versace

Donatella Versace – Up & Down

Qui la vediamo con Irina Shaik, sua modella e soprattutto anche amica.

Ha appena confessato che il confronto con Gianni Versace, suo fratello, ucciso da una pazzo nel 1997, la bloccava, la intimidiva, si sentiva schiacciata.

Il suo dolore era immenso, certo, ma non è vero. «È lei la mia forza, se avevo mille incertezze, poi arrivava lei e mi diceva, fai così, fai bene, vai avanti, hai ragione tu», mi raccontava Gianni Versace, mio amico.

Certo, forse per rispetto Donatella oggi confessa che sostituirlo le ha messo paura, ma lo fa per rispetto. Donatella, hai fatto un gran lavoro, tuo fratello (ci legge, lo so) è orgoglioso di te.