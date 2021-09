1 La rubrica Up & Down

Up & Down di Roberto Alessi

Anche questa nuova settimana di settembre si apre con tanti gossip e notizie. In edicola con il nuovo numero di Novella 2000 troverete anche la consueta rubrica Up & Down, curata dal direttore Roberto Alessi.

Qui si parla dei personaggi (promossi e bocciati) del momento e dei chiacchiericci che li riguardano.

Scopriamoli insieme e partiamo dall’amato attore turco Can Yaman…

Can Yaman è Up

Can Yaman – Up & Down

Mi giurano che Can Yaman non sia interessato a Moran Atias. Più attento invece verso Francesca Chillemi.

Sesso? Per carità (lei è innamoratissima del padre di sua figlia Stefano Rosso, sicuramente meno bello, ma simpatico e pure, il che non guasta, ricchissimo).

Franci gira in questi giorni con lui la fiction Viola come il mare, per Canale 5, di cui è diventato con le sue fiction turche la gallina dalla uova d’oro (poca spesa tanta resa).

Nel cast anche Luca Argentero, lo rivedrà nel 2022 in Sandokan. Pare che non si odino come mi assicuravano. Sarà.