Roberto Alessi | 13 Agosto 2023

Conosciamo insieme i promossi e bocciati della settimana di Up & Down, la nota rubrica curata dal direttore Roberto Alessi

Gli Up & Down tornano anche in questa settimana di metà agosto. Tanti sono i personaggi di cui si parla nella rubrica del direttore Roberto Alessi, tra promossi e bocciati…

Angus Cloud – voto Down

Stramaledetta droga. Pure Angus Cloud, un attore fantastico che abbiamo conosciuto con Euphoria, è stato spazzato via dalla droga, forse cocaina.

«Sospetta overdose», ha detto disperata la madre. È TMZ, il sito di news americano, a riportare la telefonata al 911 fatta dalla mamma di Angus Cloud, Lisa Cloud Mclaughlin, per segnalare la morte del figlio indicando «una possibile overdose» come causa dell’arresto cardiaco che ne ha provocato il decesso.

Angus era diventato famoso con Zendaya per il suo ruolo nella serie televisiva della HBO Euphoria, oltretutto pure lui aveva frequentato la Oakland School of the Arts di Zendaya. Strazianti i ricordi della collega: «Non ci sono parole per descrivere l’infinita bellezza che è Angus. Sono grata di aver avuto la possibilità di conoscerlo in questa vita, di chiamarlo fratello, di guardare i suoi occhi gentili e il suo sorriso radioso o di sentire la sua risata contagiosa (solo a pensarci, sorrido anche adesso)».

E ha concluso: «Vorrei ricordarlo così. Per tutta quella luce sconfinata, per l’amore e la gioia che ha sempre fatto in modo di regalarci. ANGUS CLOUD

Farò tesoro di ogni momento passato con lui… Per favore, siate gentili e pa- zienti, perché il dolore è così diverso per tutti».

Non so se avete perso qualcuno per la stramaledetta droga (anche solo perché per il suo vizio era diventato impossibile, così capriccioso e irascibile, lavorare con lui).

Si può dimenticare, ma il perdono per quello che ti fanno passare è difficile. Io non perdono soprattutto chi spaccia e non perdono una tolleranza, perfino un’ammirazione per chi ne fa uso (e nello spettacolo ce ne sono troppi che fanno i fighi e poi li trovi con i spento la luce pusher che gli rubano pure in casa). Quando Fedez canta «Non ho capito cosa c’еra nei suoi occhi. Droga?», per sottolineare che erano seducenti e irresistibili, tutti ridono. Io no.