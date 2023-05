Roberto Alessi

Antonio Ricci è Up

Mi impressiona vedere che Antonio Ricci, patron di Striscia la notizia, è sull’Enciclopedia Treccani. Leggo:

«Ricci, Antonio. – Autore e produttore televisivo (n. Albenga 1950). Dalla fine degli anni ‘70 ha firmato programmi di grande successo, dapprima in Rai, poi in Fininvest/Mediaset, incentrati soprattutto sul varietà comico e sulla satira. Fra questi: Drive in (1983-88), Striscia la notizia (dal 1988), Paperissima (dal 1990)».

Non c’è da stupirsi che abbia ricevuto a Roma il Premio Guido Carli, che va a “talenti che danno lustro all’Italia nel mondo” consegnato dal presidente di Mediaset Fedele Confalonieri. Certo poi l’intervento che ne è seguito era proprio da Ricci: «Ho affrontato più di 350 denunce. Potrei redigere la Guida Michelin dei tribunali d’Italia. Baglioni non si può toccare. Quale armocromista avrà consigliato a Schlein di andare alla sua festicciola?».

Tocco ferro per lui all’idea di un’altra querela.