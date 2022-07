1 Up & Down della settimana

Nuova settimana, nuovi Up & Down.

Nel numero di Novella 2000, oltre ai tanti gossip e l’imperdibile intervista a Guenda Goria, non manca anche la rubrica curata dal direttore Roberto Alessi.

Dal neo acquisto della Roma, Paulo Dybala a Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Ecco tutti i vip promossi e bocciati della settimana…

Voto Up per Paulo Dybala

Paulo Dybala – Up & Down

Paulo Dybala ha già iniziato a giocare nella Roma e ci è andato volentieri visto che rischiava la disoccupazione, prendendo poco più della metà di quanto prendeva un anno fa alla Juventus, ma non preoccupatevi: non mettetevi le mani in tasca per una colletta per il povero Dybala.

La cifra non è malissimo, certo, dovrà tirare la cinghia, ma con 4 milioni e 200 mila euro a stagione, per tre anni, almeno le bollette rincarate ce la farà a pagarle.

In più accanto ha la sua Oriana Sabatini: lo aiuterà a risparmiare.