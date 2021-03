1 Promossi e bocciati di Up & Down

Questa settimana ritorna a farci compagnia la rubrica Up & Down di Roberto Alessi. Il direttore di Novella 2000 mette tutti i voti ai vip che in settimana hanno più attirato l’attenzione.

Ecco l’elenco dei personaggi, nell’elenco dei promossi e bocciati di Up & Down: Adriana Volpe, Francesca Cipriani, Claudio Baglioni e Ilary Blasi. Poi ancora Vasco Rossi, Meghan Markle, Mike Tyson e Laura Boldrini. Infine Mina, Christian De Sica, Gigi D’Alessio e Mario Cipollini.

Ma partiamo subito dalla conduttrice di Ogni Mattina…

Adriana Volpe

Adriana Volpe – Up & Down

Adriana Volpe mi piace: certo, per tutti la vita vede momenti in salita (lei oltretutto s’è pure separata dal padre di sua figlia) però sa vedere sempre il bicchiere mezzo pieno.

Tv8 ha accorciato di due ore il suo programma Ogni Mattina. Quattro ore (quanto Via col vento!) forse erano troppe,

così è stato ridotto, da dopo Pasqua, a due ore. Lei non se ne è lamentata, anzi, ha apprezzato che la rete abbia ancora creduto nel progetto e abbia deciso di continuare.

In effetti il programma ha un pubblico di qualità e, il che conta per una rete privata, non manca di pubblicità. Applausi!