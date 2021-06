1 Gli Up & Down della settimana

Up & Down di Roberto Alessi

L’estate è pronta a fare il suo ingresso, ma Novella 2000 non va in vacanza e vi aspetta in edicola con il nuovo numero. Anche questa settimana per tutti i lettori non mancano interviste esclusive e tanto gossip. Attesa, come ogni settimana, è la rubrica del direttore Roberto Alessi, Up & Down, dove si parla dei personaggi di spicco di questi giorni.

Nella gallery dei promossi e bocciati di Up & Down troviamo: Ignazio Moser e la sua Cecilia Rodriguez, la scrittrice Michela Murgia, il conduttore Massimo Giletti e il presidente francese Emanuel Macron.

Tra gli altri vip citati l’opinionista Gianni Sperti, il giornalista Paolo Mieli e infine l’ex fidanzata di Antonino Spinalbese, Chiara Maria Mannarino. Scopriamo quindi nel dettaglio tutti i protagonisti di Up & Down…

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono Up

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez – Up & Down

Mi ha colpito la dignità di Ignazio Moser che ha detto un «No, grazie», fermo quanto gentile, pur essendo invitato da Ilary Blasi, direi spintonato a farlo per almeno dieci minuti, alla finale dell’Isola dei Famosi a prendere un anello (peraltro da lui mai visto prima) e donarlo alla fidanzata Cecilia Rodriguez per chiederla in sposa.

Evidentemente o il cachet era troppo basso o quello che gli hanno insegnato i genitori non è stato dimenticato: certe cose non possono essere messe in vendita.

Peccato per Ilary, sarà per la prossima volta, se ci sarà.