1 I promossi e bocciati di Up & Down

Up & Down – i promossi e bocciati

Novella 2000 fa il suo ritorno in edicola con il nuovo numero. Tra i tanti gossip ed esclusive, non manca la rubrica del direttore Roberto Alessi, Up & Down, dove si trattano i personaggi più in vista del momento.

Nella gallery dei promossi e bocciati di Up & Down di questa settimana troviamo: Tommaso Zorzi e Stefania. Poi ancora Massimo Ferrero, Diana Ross e Giulia Salemi.

Tra gli altri vip Elon Musk, Dayane Mello e i discendenti di Leonardo Da Vinci. Scopriamo tutti i protagonisti di Up & Down…

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono Up

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando – Up & Down

Qualcuno ai piani alti lo dà per certo: Tommaso Zorzi e la sua amica Stefania Orlando sono la coppia di conduttori ideali per la nuova Talpa, il reality di Canale 5 (hanno un contratto per altre sei edizioni) che dovrebbe andare in onda nel 2022 dopo la fine del Grande Fratello Vip.

Lei è perfetta con la sua pulizia morale che non lascia nulla al caso, una sorta di conduzione investigativa che potrebbe dare ottimi risultati in un reality che fa leva sul “tradimento”.

Lui sa mettere da parte ogni ipocrisia e, per i più, all’Isola dei Famosi forse il conduttore era lui.