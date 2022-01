1 Promossi e bocciati di Up & Down

Up & Down della settimana

Immancabile come ogni settimana il ritorno in edicola di Novella 2000. Tra le tante novità interviste esclusive, gossip e rubriche d’approfondimento come Up & Down, a cura del direttore Roberto Alessi.

Qui, come di consueto, si parla dei personaggi in vista della settimana. Chi saranno i promossi e chi i bocciati? Scopriamolo insieme partendo da….

Barbara d’Urso è Up

Grandi lavori a Mediaset per la prossima edizione di La Pupa e il Secchione che ritorna in prima serata, e con molta probabilità potrebbe forse (forse) essere su Canale 5 (e non su Italia 1, come previsto) visto i buoni esiti di Grande Fratello Vip.

Per ora la mia certezza è la conduttrice, che sarà anche comandante, come sempre, parlo di Barbara d’Urso (Mediaset con lei non lascia, raddoppia).

C’è già la fila per poter parlare con lei o con il suo autore, il mitico Ivan Roncalli, per proporsi come giurata o concorrente. Due i nomi dati per certi: Simona Izzo e Antonella Elia. Come si dice: usato sicuro.