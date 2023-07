Roberto Alessi

Roberto Alessi | 5 Luglio 2023

I promossi e bocciati della settimana di Up & Down. Ecco cosa dice la rubrica di Roberto Alessi sui vip del momento

I promossi e bocciati di Up & Down

In questa prima settimana di luglio torna la rubrica Up & Down, curata dal direttore Roberto Alessi.

Scopriamo tutti i promossi e bocciati della settimana: da Tiziano Ferro a Maria De Filippi, per passare a Tommaso Zorzi e Orietta Berti.

Up per Tiziano Ferro

Tiziano Ferro – Up & Down

Durante il concerto all’Olimpico, Tiziano Ferro ha letto una sua lettera speciale contro le discriminazioni, raccontando di sé.

Ha detto cose che vale la pena di leggere di nuovo:

«Un paio di anni fa un ragazzo sorpassando da destra mi gridò “Brutto fro**o…” schizzando via come il perfetto codardo che era. Hanno tutti in comune un elemento: la vigliaccheria.

Perché io, paradossalmente, sarei anche in grado di rispettare gli omofobi, se avessero almeno quel minimo di dignità di fermarsi, guardarmi negli occhi e attendere le conseguenze dei loro insulti».

E ha sottolineato: «Prendetevi la vostra vita, ragazzi, qualunque essa sia, diventate ciò che volete e non ciò che gli altri vogliono».