Andrea Sanna | 11 Luglio 2023

La figlia di Valentino Rossi in minimoto

Buon sangue non mente è il caso di dire guardando il video pubblicato da Valentino Rossi sui social, in cui si vede sua figlia Giulietta alle prese con una minimoto. Ebbene sì, ad appena 16 mesi la figlia del pilota e di Francesca Sofia Novello è già una promessa del mondo a due ruote.

“Non penso che Giulietta farà la ballerina”, ha commentato divertito Valentino Rossi nel filmato presente su Instagram. Nata a marzo 2021, la piccola la vediamo alla guida di una mini-bike elettrica. La figlia dello sportivo sembra essere piuttosto a suo agio e, in tutta scioltezza, manovra agilmente il mezzo.

Le immagini in questione hanno intenerino non poco gli utenti dei social (tanto che il tutto è diventato virale) e sono tantissimi coloro che hanno commentato tra volti noti e persone comuni. Sebbene ci sia ancora tanto tempo da qui alla maggiore età c’è già chi paragona Giulietta al talento di suo padre Valentino Rossi, che tanto ci ha fatto sognare con la sua Yamaha.

Valentino Rossi come dicevamo è parso davvero divertito dalla cosa. a fare da sfondo le note di Born to be wild. Lui è certo che la bambina non farà la ballerina in futuro e magari potrà avere una carriera proprio nel motociclismo. Ma vedremo con il tempo quale sarà la decisione di Giulietta, che al momento sembra comunque molto presa.

Tra i tanti commenti e like spuntano quello di Francesca Sofia e dello zio e fratello del pilota, Luca Marini. Anche quest’ultimo come suo fratello ha intrapreso la carriera in Moto GP e fa parte per l’appunto del team VR46 Racing in sella alla Ducati Desmosedici.

Come noto, invece, Valentino Rossi si è dedicato alla vita da pilota su 4 ruote. Nei mesi scorsi ha festeggiato la vittoria a Le Mans in Gt con la Bmw del gruppo Wrt.

In generale in casa Rossi si respira proprio l’amore per i motori. E anche la piccola Giulietta che passeggia a bordo della minimoto sembra avere il futuro già scritto!