È nata la figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Rossi

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno annunciato su Instagram di essere diventati genitori. Oggi, infatti, è nata la figlia Giulia. Hanno pubblicato una foto in cui si vede il piedino della neonata. La descrizione dell’immagine recita: “Mamma e Babbo sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi“. Tantissime le congratulazioni che hanno ricevuto i due neogenitori sotto lo scatto. Possiamo, per esempio, citare Giulia De Lellis, Ginevra Bertolani, Paola Turani, Beatrice Valli, Cesare Cremonini, Antonella Clerici, Natalia Paragoni e moltissimi altri.

La foto della figlia di Valentino rossi e Francesca Sofia Novello

La gioia di essere diventato genitore di Giulia arriva un anno dopo il ritiro dalle corse di MotoGP. Valentino Rossi all’epoca aveva dichiarato:

“Rimpianti? Non ne ho. Correre con Ducati è stato difficile, ma è stata comunque una grande sfida. Pilota italiano su moto italiano, se fossimo riusciti a vincere sarebbe qualcosa di storico. Sono un po’ triste di non avere vinto il decimo campionato ma specialmente perché penso lo meritassi per il mio livello e la mia velocità. Ma va bene così, penso di potermi non lamentare della mia carriera.

[…] Piano piano qualcosa è cambiato, sinceramente no so cosa. L’anno scorso in particolare nel finale ho avuto più problemi. Il livello è molto alto, i giovani sono molto forti, c’è anche il discorso fisico, ci sono tanti fattori. Cercherò di andare meglio nella seconda metà della stagione. […] Mi mancherà la vita di atleta, le emozioni di correre in MotoGP e tutto il mio team. E poi la sensazione che si prova la domenica mattina prima della gara, quando hai paura ma sai che alle 2 in punto scenderai in pista. Sarà difficile“.

Non ci resta che fare tanti auguri a Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello per la nascita della loro prima figlia. Continuate a seguirci per molte altre news.

