NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Luglio 2023

I pettegolezzi su Ricky Martin

Pochi giorni fa, lasciando il mondo intero senza parole, Ricky Martin e Jwan Yosef hanno annunciato la fine del loro matrimonio, a 6 anni dalle nozze. Con un comunicato ufficiale, il cantante e il pittore hanno comunicato di essere in procinto di divorziare, ma di essere ancora in ottimi rapporti in particolare per il bene dei loro figli, che continueranno a crescere ed educare insieme. Questo quanto si legge nella nota diramata, che in breve ha fatto il giro del web:

“Dopo una lunga riflessione, abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio con amore, rispetto e dignità per i nostri figli e per onorare ciò che abbiamo vissuto come coppia durante questi anni meravigliosi. Il nostro più grande desiderio adesso è continuare a mantenere una dinamica familiare sana e un rapporto basato sulla pace e sull’amicizia per poter continuare a educare insieme i nostri figli. Come sempre vi ringraziamo per tutto l’amore e l’appoggio che abbiamo ricevuto durante il nostro matrimonio. Siamo tranquilli e in pace per dare inizio a questo nuovo capitolo delle nostre vite”.

In queste ore tuttavia sembrerebbero essere emersi altri dettagli che non sono passati inosservati, e che stanno già facendo discutere. Stando a quanto rivela Pop Tingz, sembrerebbe che il divorzio tra Ricky Martin e Jwan Yosef sia stato causato da un presunto tradimento del cantante. Stando a quanto si legge, pare che l’artista latino abbia avuto una relazione extraconiugale con l’attore hard Max Barz. Sempre stando a quanto rivela il portale, pare che i due si siano incontrati più volte nel corso del tempo. Martin dunque avrebbe tradito ripetutamente suo marito, che di recente sarebbe venuto a conoscenza dell’accaduto.

Precisiamo naturalmente che al momento si tratta solo di voci di corridoio, e non c’è alcuna prova che le cose siano andate realmente così. A Ricky e Jwan intanto facciamo un enorme in bocca al lupo per questo nuovo capitolo delle loro vite.