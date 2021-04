1 Valeria Marini vicina a Gianmarco Onestini

Da quando ha iniziato la sua avventura a Supervivientes, la showgirl non si è di certo risparmiata e come al solito in breve ha conquistato il cuore del web. Adesso potrebbe conquistarlo ancora di più grazie a un sentimento che starebbe nascendo proprio nella versione spagnola de L’Isola dei Famosi. Al suo interno, come sappiamo, oltre a Valeria Marini è presente anche un altro italiano, ovvero Gianmarco Onestini. Tra i due, nelle ultime ore, sarebbe scattato il bacio e lei si sarebbe detta innamorata del fratello dell’ex gieffino Luca Onestini. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire cos’è successo.

Secondo quanto riporta anche il sito Gossip e TV la showgirl si trovava sulla Nave Aground insieme a un suo compagno d’avventura. Qui, perciò, avrebbe detto di essere innamorata di Gianluca e avrebbe lasciato intendere di voler passare del tempo con lui su L’Isola dei Pirata Morgan perché crede che il suo “sentimento” sia ricambiato. Il desiderio è stato esaudito. Grazie a una votazione del pubblico, infatti, la Marini ha potuto raggiungere l’altro partecipante lanciandosi nel mare da un elicottero.

Dal canto suo Gianmarco Onestini, qualche tempo fa, aveva espresso il suo entusiasmo per l’entrata in gara di Valeria Marini. Questo perché pensava potesse portare molta allegria all’interno del gruppo di naufraghi. Fatto sta, ad ogni modo, che la scorsa notte tra i due pare che sia scattato il bacio, che potete vedere cliccando qui. In seguito, poi, si sono lasciati andare ad effusioni e coccole varie. Sono rimasti a fissare il cielo pieno di stelle e lei gli ha confessato di essere felice di averlo potuto raggiungere.

I due, tra l’altro già si conoscevano. Lo ha confessato Onestini al gruppo qualche tempo fa. Lui aveva 19 anni e presenziava nello studio del Grande Fratello Vip all’epoca della partecipazione del fratello. Ad ogni modo, Valeria si è fatta notare nel reality spagnolo per molte altre situazioni oltre a questo bacio. Continuate a leggere per scoprire quali…