Da 3 GF Vip a L’isola dei famosi, tutti i reality a cui ha partecipato Valeria Marini

1 Valeria Marini regina dei reality show

Probabilmente la vip che ha partecipato a più reality in tutta la sua carriera è Valeria Marini. Che sia stata giudice, opinionista, concorrente o semplicemente ospite per qualche puntata, Valeria è apparsa in davvero tanti programmi di questo tipo.

Dal Grande Fratello Vip, all’Isola dei famosi (entrambi per più edizioni), fino a Notti sul ghiaccio e Temptation Island Vip, la lista è davvero lunga. Ecco quindi tutte le sue partecipazioni ai reality. Li ricordavi tutti? E soprattutto qual è stato il suo percorso in ognuno di essi?

Music Farm

Nel 2005 Valeria Marini ha partecipato a Music Farm in onda su Rai 2. Si trattava di un reality musicale che ha visto alla conduzione Amadeus per la prima edizione. E poi è arrivata Simona Ventura nelle due edizioni successive.

La Marini ha partecipato in veste di opinionista nel 2005 durante la seconda edizione.