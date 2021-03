1 A Supervivientes 2021 anche Valeria Marini

Sta per iniziare una nuova ed entusiasmante avventura per Valeria Marini. L’ex protagonista del Bagaglino, infatti, è pronta a sbarcare in Spagna, terra per cui nutre un amore smisurato, e lo farà in veste di concorrente di uno dei reality più seguiti e amati. Prossimamente infatti la vedremo a Supervivientes, versione iberica della nostra Isola dei Famosi (a cui per altro ha già preso parte in passato). Già in passato era stata corteggiata, ma alla fine non se ne fece nulla. Adesso, però è giunta la grande occasione.

A darne la notizia sono proprio i social della trasmissione spagnola. Ecco quanto si apprende: “Nuova concorrente di Supervivientes 2021 confermata! Benvenuta Valeria Marini“, si legge nel post di Instagram della trasmissione televisiva spagnola. Appresa la notizia, Ivan Gonzalez (anche lui ex volto dell’adventure show dove ha avuto un breve flirt con la Caruso) ha commentato con grande entusiasmo l’arrivo della showgirl di origini sarde, incoronandola già come “sua vincitrice”. Ecco qui le parole del modello…

Ivan Gonzalez commenta Valeria Marini concorrente di Supervivientes

Ma non solo, perché Ivan Gonzalez ha anche pubblicato due video: il primo dove viene annunciata la partecipazione di Valeria Marini come concorrente e il secondo come in bocca al lupo alla sua grande amica.

Ivan Gonzalez commenta la notizia di Valeria Marini concorrente del reality #Supervivientes2021 pic.twitter.com/hJcyWddsfy — disagiotv (@disagio_tv) March 28, 2021

Come ben ricorderete Ivan Gonzalez e Valeria Marini si conoscono grazie ad un altro reality delle reti Mediaset, parliamo di Temptation Island. Lei in veste di fidanzata della sua ex fiamma e lui tentatore. Tra loro nacque un bel feeling, ma nessun amore come si pensava, solo una forte amicizia. E adesso proprio lo spagnolo si dice felice di poterla accogliere nella sua terra per questa nuova avventura televisiva.

Dunque non solo l’Italia farà il tifo per Valeria Marini, ma anche un pezzetto di Spagna! Buona fortuna a Valeria da tutti noi di Novella2000.it.