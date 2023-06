Valgrana: Piemontino asso nella manica per la tua insalata

Cucina

Chi l’ha detto che un piatto leggero non possa essere al tempo stesso saporito e gustoso? Non fatevi ingannare dal nome: quella che vi proponiamo è una pietanza light, certo, ma impreziosita da un ingrediente d’eccezione con una virtù da non sottovalutare… la capacità innata di trasformare la più semplice delle ricette in un tripudio di aromi! Stiamo parlando del Piemontino, il formaggio a pasta dura prodotto dalla Valgrana.

La celebre azienda piemontese è leader all’interno del settore lattiero-caseario da oltre trent’anni, e si fonda su alcuni principi essenziali nei quali crede fortemente e cui non è mai venuta meno. In primis, la genuinità del latte crudo 100% piemontese, da cui deriva un prodotto che seduce i palati di adulti e bambini.

A questo ingrediente si aggiungono il sale e il caglio, mentre è del tutto assente il Lisozima, a evidenziare come per l’impresa scarnafigese la tutela della qualità rappresenti un punto su cui non si può transigere.

Tali componenti hanno contribuito a rendere la Valgrana una delle realtà più apprezzate del settore, alla cui crescita hanno notevolmente contribuito la serietà, la competenza e lo stretto legame intessuto con il territorio. Quei luoghi da cui provengono le materie prime che hanno fatto diventare il Piemontino un campione, oltreché di gusto, anche di versatilità.

Tra le caratteristiche vincenti di questo formaggio figura infatti proprio quella di rendere ogni occasione il momento ideale per apprezzare pienamente le sue innumerevoli sfaccettature.

Dalla degustazione in purezza, perfetta per assaporare a trecentosessanta gradi quel sapore dolce e delicato che deriva da una stagionatura di oltre sedici mesi, al suo impiego all’interno delle ricette più differenti con la certezza di renderle speciali e uniche.

Esattamente quello che accade nel caso dell’insalatina primaverile di germogli che viene trasformata dal Piemontino in una sorprendente proposta spendibile nelle circostanze più variegate: una cena informale tra amici, un pranzo da preparare al volo, un’idea in più da servire all’aperitivo.

Oltre a sposarsi nel migliore dei modi con gli altri ingredienti, grazie al suo aroma delicato, questo formaggio conferisce una nota originale a un piatto dalla semplicità solo apparente. La riprova che per essere d’impatto non occorre usare fuochi d’artificio, ma è sufficiente puntare su poche caratteristiche vincenti. Proprio quelle che connotano il Piemontino, e che lo rendono un punto di riferimento imprescindibile sulle migliori tavole e in tutte le cucine che si rispettino.

Provate questa soluzione e vedrete come l’ingrediente giusto vi garantirà un successo inatteso, che non vedrete l’ora di replicare.

Ricetta insalatina primaverile di germogli e Piemontino

Ingredienti

Per l’insalata

Piemontino

indivia riccia

lattuga

scarola

songino

Per la salsa

125 g di yogurt magro bianco

2 decilitri di olio extra vergine

2 cucchiaini di zucchero

sale e pepe q.b.

Procedimento

In una boule di vetro unire tutte le insalate lavate e tagliate, insieme al Piemontino in scaglie sottili ricavate con un pela patate.

Condire con olio extra vergine, sale e unirvi la salsa ottenuta mescolandone gli ingredienti uno dopo l’altro.

Per terminare, abbrustolire in forno alcuni crostini di pane croccanti e servire.