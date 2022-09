1 L’anello di Angela Caloisi a Venezia 79

Tra i tanti influencer invitati a Venezia 79 abbiamo visto anche Angela Caloisi. L’influencer la conosciamo grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatrice. Lei è nata a Caserta nel 1994 e durante il suo percorso nel programma di Maria De Filippi ha conosciuto il tronista Paolo Crivellin. La Scelta ha fatto molto commuovere il pubblico e da allora non si sono più separati. Da alcuni anni vivono a Torino e hanno da poco acquistato una nuova casa, come riporta anche FanPage:

Ne abbiamo viste tante ed era sempre tempo perso. Tutti ci dicevano “quando sarà quella giusta, lo sentirete”, è stato così. Quando siamo entrati, ci siamo guardati e abbiamo sorriso. Finalmente andava bene per noi! Non so cosa ci riserverà il futuro, non sappiamo se questa sarà la casa dove saremo per sempre ma non vediamo l’ora di vivere emozioni e condividerle con queste nuove mura.

Angela Caloisi, come dicevamo all’inizio, è stata invitata a Venezia 79. Qui, però, è successo un evento molto spiacevole. Come vediamo dal video qui sotto stava per scendere dalla barca quando il suo anello è caduto dritto nell’acqua del canale. Un momento che l’ha lasciata a bocca aperta. Non sappiamo se poi sia riuscita a recuperarlo, ma sembra alquanto improbabile. Nel filmato vediamo, grazie a uno zoom, l’esatto istante in cui l’oggetto prima colpisce la fune della barca e poi finisce nel canale.

La leggenda narra che lo abbia ritrovato Basciano e il resto è storiapic.twitter.com/EK7xT3GcLV — Paola. (@Iperborea_) September 9, 2022

Diverse persone hanno fatto anche dell’ironia, coinvolgendo la coppia formata da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Il primo, infatti, ha dato alla compagna un anello di fidanzamento e per tale ragione si legge: “La leggenda narra che lo abbia ritrovato Basciano e il resto è storia“. Sebbene questa frase abbia divertito molti, il gesto in sé dell’ex gieffino ha fatto storcere il naso a gran parte del web…