1 La foto da bambina di Victoria dei Maneskin

Nelle ultime ore Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, ha pubblicato una sua foto in cui si mostra quand’era solo una bambina. In uno degli ultimi post su Instagram, infatti, possiamo vedere una serie di foto. Nella prima c’è lei oggi, mentre fa una smorfia, nella seconda invece ritroviamo lei da piccola con la stessa espressione sul volto. Il problema, però, è che pare che il social fotografico gliel’abbia eliminata più di una volta.

Nella descrizione, infatti, leggiamo una frase in inglese che recita: “Stop reporting me for being a hot kid“. Una frase ironica che si traduce con: “Smettetela di segnalarmi solo perché ero una bella bambina“. Probabilmente qualcuno non apprezza il fatto che nell’immagine ci sia un minore senza vestiti addosso. Potrebbe essere questo il motivo, non lo sappiamo con certezza. Fatto sta che non si vede nulla di scandaloso ed è semplicemente un tenero scatto.

Victoria dei Maneskin da piccola

Scopriremo solo nei prossimi giorni se la foto di Victoria dei Maneskin verrà segnalata ancora o se finalmente verrà lasciata in pace. Nel mentre, ad ogni modo, lei e la band si godono il meritato successo. Il gruppo, infatti, è partito da X Factor ed è arrivato a scalare le vette delle classifiche mondiali. La grande notorietà è arrivata dopo la partecipazione e la vittoria del Festival da Sanremo con il brano Zitti e Buoni. Con la stessa canzone, quindi, hanno preso parte all’Eurovision Song Contest riuscendo a classificarsi primi anche in questa occasione.

Da quel momento tutto il mondo ha iniziato a conoscerli e in gran parte ad apprezzarli. Tuttavia la loro vita non è solo fama e celebrità. Hanno anche una vita privata e qualche tempo fa la De Angelis è stata fotografata con quella che potrebbe essere la sua fidanzata. Andiamo a provare a capirne di più. Continuate a leggere…