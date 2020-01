Vittorio Grigolo ospite al Festival di Sanremo 2020? L’indiscrezione

1 Secondo le indiscrezioni, pare che Vittorio Grigolo possa essere ospite al Festival di Sanremo 2020

Ad una settimana dall’inizio ufficiale del Festival di Sanremo 2020, l’elenco degli ospiti della kermesse continua a mutare e a riempirsi. Solo qualche ora fa, come sappiamo, è stato confermato l’arrivo dei Ricchi e Poveri, che per l’occasione torneranno al quartetto originario. Adesso un nuovo nome si aggiunge alla lista dei protagonisti della manifestazione: quello di Vittorio Grigolo. L’amato tenore, conosciuto in tutto il mondo, dopo il recente scandalo che l’ha coinvolto, è pronto a tornare ufficialmente sulle scene, e quale posto migliore se non il palco dell’Ariston.

A riportare in esclusiva la notizia è TvBlog. Secondo il sito pare che Vittorio Grigolo sia tra gli ospiti ufficiali del Festival di Sanremo 2020. L’arrivo dell’artista pare sia previsto per la quarta serata della kermesse musicale, venerdì 7 febbraio. Questa per il tenore sarebbe la prima partecipazione alla manifestazione, e senza dubbio il suo arrivo sta già facendo discutere il web. Questo quello che si legge:

“Si allunga ancora la già lunga lista di ospiti di Sanremo 2020. Secondo quanto risulta a Blogo, infatti, sul palco del teatro Ariston per il Festival in onda su Rai1 da martedì 4 febbraio ci sarà anche Vittorio Grigolo. Per il tenore si tratterebbe dell’esordio assoluto nella kermesse canora più popolare in Italia. […] Stando a quanto ci risulta, Grigolo dovrebbe salire sul palco di Sanremo 2020 nella quarta serata, quella di venerdì 7 febbraio”

Nonostante al momento Vittorio Grigolo non abbia ancora commentato la presunta ospitata al Festival di Sanremo 2020, pare certo che il tenore sia pronto a salire sul palco dell’Ariston. Nel mentre l’artista si è lasciato alle spalle le accuse di molestie sessuali, ricevute qualche mese fa. Solo da poche settimane, Vittorio ha commentato lo scandalo, parlando pubblicamente per la prima volta. Ricordiamo le sue dichiarazioni.