“Un esorcismo riuscito male”: Wax diventa una furia contro una giornalista, interviene Maria

NEWS

Debora Parigi | 26 Aprile 2023

Amici 22

Ancora critiche a Wax ad Amici 22 che diventa una furia

Nel daytime di oggi di Amici 22, gli allievi cantanti hanno letto le pagelle dei giornalisti dopo la puntata del Serale di sabato scorso. Parlando di Wax, il giornalista di Fanpage.it gli ha dato un 8 e gli ha fatto tanti complimenti per le cover che ha fatto e le barre che ha inserito. Dello stesso avviso non è stata la giornalista di Corriere.it che invece gli ha dato 2 e ha intitolato la pagella “Un esorcismo riuscito male”. Nel suo commento ha scritto:

“Matteo Lucido, in sciagurata arte Wax, ha 20 anni e un carattere da bulletto di periferia che lo rende il teen idol di questa edizione. Nonché l’Horcrux di chiunque abbia almeno un minino di sacro buongusto. In settimana ha rispedito al mittente le critiche dei giornalisti mandandoli tutti “a mangià un gelato”, nemmeno fosse in una serie di Zerocalcare. Il giovane risponde picche anche alla sua Prof Arisa: ogni volta che la cantante gli assegna un brano, lo rifiuta perché ‘non me la sento’, ‘non mi viene’. Dall’alto di cotanta verve creativa e interpretativa, poi, è pure stonatello. Nel corso della sesta puntata del Serale, si è cercato di fargli mostrare un lato meno ruvido, più tenero. Forse anche per controbilanciare i colpi di testa umorali di cui si era reso protagonista negli ultimi giorni.Il risultato è stato quello di un esorcismo riuscito male, malissimo.”

E ancora: “Impalpabile in Non voglio la mica la luna di Fiordaliso, raggiunge vette ‘cringe’ finora inarrivate con la cover di Ti regalerò una rosa, capolavoro di Simone Cristicchi che vinse il Festival di Sanremo nel 2007, quando il virgulto in questione era appena cinquenne. Ne fa una versione contro la violenza sulle donne. Se il tema è sacro, le barre che brutalizza nel testo del brano sono di una banalità raggelante. Per carità, nessuno si aspettava un poeta, ma nemmeno un tale paracarro. I giudici lo promuovono solo per via dell’argomento trattato ed eccolo ottenere il punto, minimo sforzo massimo risultato. La terza performance di Wax lo vede mettersi alla prova con Prisencolinensinainciusol di Adriano Celentano, brano notoriamente scritto con parole inventate, incomprensibili. La vera sfida è riuscire a distinguere il testo originale dalle barre aggiunte dall’enfant prodige, tutto chiacchiere e zero sostanza”.

Questa critica è stata presa malissimo da Wax che, appena finito di leggere, ha sbottato. “Ora ditemi come ca**o devo rispondere a queste cose!”, ha urlato l’allievo di Arisa. “Poi mi dite che mandare a fanc*lo così non è normale, perché ci deve essere un’educazione. Ma loso sono più maleducati a sminuirmi in questo modo. Così vuol dire mandare a fanc*lo in modo cattivo. Mandare a fanc*lo come faccio io non singnifica niente in confronto alle vostre parole di m***a! Non sapete un c***o della mia vita!”.

Anche questa settimana arrivano le pagelle dei giornalisti e Wax dopo aver letto alcune critiche reagisce così #Amici22 pic.twitter.com/FA2Enr6SRd — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 26, 2023

A un certo punto il cantante si è alzato in preda alla rabbia ed è andato nella sua stanza, così subito è intervenuta Maria De Filippi. La conduttrice ha cercato di tranquillizzare l’allievo facendogli anche capire che si tratta del parere di una persona. Più tardi ha aggiunto di aver capito perché lui si è arrabbiato, perché le barre che aveva scritto le aveva scritte per un motivo. Solo che questo motivo non tutti possono comprenderlo se lui non lo spiega.

Wax ancora deluso per le critiche ricevute da una giornalista… #Amici22 pic.twitter.com/PHkpTaO52q — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 26, 2023

Piano piano il cantante di Amici 22 è sembrato essersi calmato.