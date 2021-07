1 Niente foto per il compleanno del piccolo George?

Evento importante domani per la Famiglia Reale. Il 22 luglio si festeggia, infatti, l’ottavo compleanno del Principino George. Il Principe William e Kate Middleton potrebbero prendere una drastica decisione. Si tratta di un fatto inedito emerso in queste ore e che, se dovesse trovare conferma, cambierà radicalmente una ‘tradizione’ di palazzo.

In questi anni, infatti, William e Kate ogni 22 luglio hanno postato sui canali ufficiali della Royal Family un bellissimo ritratto del piccolo George. Un’usanza che ha coinvolto anche i fratellini Charlotte e Louis. Quest’anno però pare che tutto ciò potrebbe non avvenire. Stando a quanto rivelato i duchi di Cambridge pare siano molto infastiditi da commenti “maleducati e offensivi” rivolti dagli utenti del web nei confronti del loro primogenito a seguito dell’apparizione alla finale di Euro 2020, tenutasi l’11 luglio 2021 a Wembley.

Proprio a seguito dell’evento sportivo, secondo quanto riportato dall’esperta reale Angela Levin, George è diventato bersaglio facile di attacchi gratuiti e sfottò da parte di media e popolo della rete. Qualcuno ha avuto da ridire sugli abiti formali indossati dal principino (ha indossato capi simili a quelli scelti da papà William), altri hanno avuto da ironizzare sulla reazione sconsolata dopo la sconfitta dell’Inghilterra ai calci di rigore contro l’Italia. Il web è esploso e sono comparsi video, meme e battute su George ma anche su William e Kate.

Come spiegato dall’esperta reale il tutto sarebbe stato mal digerito dal Principe e consorte. Ecco quanto dichiarato dalla Levin al Daily Mail: «Mi è arrivata voce che quest’anno i Cambridge potrebbero non pubblicare un nuovo ritratto di George in occasione del suo ottavo compleanno. Perché sono molto infastiditi dalla maleducazione della gente che si burla di un bambino di soli 7 anni».

Ha concluso. Già in passato, come fa notare Vanity Fair, George è finito spesso al centro delle critiche insieme ai genitori. Dopo lo scatto del suo terzo compleanno, dove dava da mangiare del gelato al cane (cosa sconsigliata), molti hanno attaccato la Famiglia Reale. Anche in quel caso William e Kate tennero lontano il Principino dai riflettori per un po’. Questa volta si ripeterà lo stesso ma senza foto di rito? Lo scopriremo domani!

Intanto proprio a seguito degli Europei di Calcio, il Principe William è intervenuto pubblicamente, deluso dall’atteggiamento dei tifosi…