1 Un concorrente di X Factor finisce sotto accusa

Pochi giorni fa su Sky è partita la nuova edizione di X Factor, che ha già conquistato il cuore del pubblico. Per la prima volta a condurre il talent show è nientemeno che Francesco Michielin, che da pochi mesi ha festeggiato i suoi primi 10 anni di carriera. Grandi cambiamenti anche in giura. A tornare dietro al bancone infatti dopo qualche anno di assenza è Fedez, pronto a rimettersi in gioco. Al suo fianco ci saranno Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico. In queste prime settimane così, come da tradizione, assisteremo a tutta la fase delle Audizioni, alla fine delle quali scopriremo chi saranno i 12 concorrenti di questa edizione.

Anche stavolta, per il secondo anno di fila, non ci saranno le categorie e ogni giudice potrà formare la sua squadra con gli artisti che preferisce, con un’unica regola: in ogni team dovrà esserci almeno una band. A ottobre partiranno invece i tanto attesi live, e senza dubbio anche quest’anno ne vedremo di belle. Dopo la messa in onda della prima puntata però è accaduto qualcosa che sta già facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Il cantante Dígame ha infatti accusato un concorrente che si è presentato alle Audizioni X Factor di avergli rubato una canzone. Ma non solo. L’artista ha anche messo a confronto i due brani, facendo notare come la melodia, secondo il suo pensiero, sia la stessa. Questi gli audio dei due pezzi:

