A Day With: ospiti e biglietti della Convention del 21 e 22 maggio

Gli ospiti di A Day With

Il 21 e 22 maggio 2022 Milano si appresta ad accogliere un importantissimo evento. L’organizzazione no profit Night Sky Events, che ha già dedicato dello spazio precedentemente alle serie TV The 100 e Wynonna Earp, ci regalerà una nuova edizione di A Day With. La convention multifandom coinvolgerà diversi attori nei due giorni menzionati.

Partiamo da Adelaide Kane, nota per aver interpretato Mary Stuart in Reign, Genoveffa in Once Upon A Time o ancora Cora Hale in Teen Wolf. L’attrice australiana sarà coinvolta durante la giornata del 21 maggio.

Nella medesima data di A Day With vedremo anche Rachel Skarsten, conosciuta per essere stata Tamsin in Lost Girl o ancora per aver interpretato il personaggio di Alice in Batwoman. Il successo e la fama per l’attrice sono arrivati grazie a Reign, quando è subentrata nel corso della seconda stagione con il ruolo di Elisabetta I d’Inghilterra.

All’evento parteciperà anche Ronen Rubinstein. L’attore, che sarà presente in entrambi i giorni, lo conosciamo per essere tra i protagonisti di 9-1-1: Lone Star come T.K. Strand. E le sorprese non sono finite qui!

Night Sky Events Italia è riuscita a coinvolgere anche due amatissime attrici di Grey’s Anatomy e Station 19 alla Convention A Day With. Parliamo rispettivamente di Stefania Spampinato e Danielle Savre.

Stefania, italiana d’origine, è protagonista di entrambe le serie americane come la dottoressa Carina DeLuca, sorella di Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti). Il medico presta servizio presso il Grey Sloan Memorial Hospital. Danielle, invece, in Station 19 è Maya Bishop, una vigilasse della stazione 19 di Seattle.

Nella serie le strade dei personaggi di Carina e Maya si incrociano. Le due dopo una frequentazione, che via via diventa sempre più intensa, si sposeranno. Nel corso delle stagioni la loro storia non finisce di regalare emozioni.

Dove e quando si svolgerà l’evento

Ma dove si svolgerà la Convention A Day With? L’evento si terrà presso il Cosmo Palace Hotel di Cinisello Balsamo, non distante da Milano. I giorni messi a disposizione, come dicevamo, sono il 21 e 22 maggio 2022.

A Day With: pass ed extra incontrare gli ospiti

Sicuramente vi starete chiedendo se, nel corso della Convention A Day With, ci sarà o meno la possibilità di incontrare gli attori di cui vi abbiamo parlato. Ebbene la risposta è sì. A disposizione dei fan sono stati messi in vendita dei pass (acquistabili sul ufficiale di Night Sky Events Italia) e che permetteranno per poter prendere parte a una delle due date o entrambe.

I fan potranno usufruire anche degli extra messi a disposizione. Ognuno di esso è distinto e dedicato a:

L’acquisto di un extra per la zona A o B (panel) del sabato o della domenica;

Meet & Greet con gli attori;

con gli attori; La possibilità di ricevere un autografo ;

; Una sessione di foto (o selfie) con ogni attore.

Oltretutto sempre presso un’area appositamente allestita del Cosmo Hotel Palace chi è in possesso del pass potrà partecipare anche al party esclusivo, dove presenzieranno anche gli attori. Per l’occasione è richiesto un dress code di un solo colore (a scelta), ma il bianco o nero non sono validi.

Ulteriori informazioni potete trovarle nelle pagine social di Night Sky Events Italia, sul sito ufficiale oppure mediante l’indirizzo mail [email protected]. Lo staff è a disposizione per qualsiasi chiarimento (CLICCA QUI).

Anche Novella2000.it prenderà parte all’evento e vi racconterà le emozioni di un evento straordinario e unico nel suo genere!

