La cantante preferita del figlio di Adele

Ormai manca pochissimo al ritorno di Adele all’interno del panorama musicale. La cantante manca dal 2015, ovvero da quando ha rilasciato l’album “25“. Il prossimo disco è alle porte e lo sappiamo perché pochi giorni fa ha annunciato l’uscita del singolo “Easy on me”, in arrivo il 15 ottobre 2021. Proprio per l’occasione, infatti, ha posato per la copertina del numero di novembre di Vogue e ha rilasciato un’intervista.

In questa circostanza, infatti, ha raccontato una simpatica storia che riguarda Angelo, il figlio di 9 anni che ha avuto con l’ex marito Simon Konecki. Il bambino sembra adorare Taylor Swift ed è rimasto affascinato dal tour negli stadi che la popstar americana ha fatto nel 2018. La madre, allora, lo ha informato che anche lei è celebre a livello mondiale. Questa la reazione del piccolo come riportata anche da People:

Gli è caduta la mascella. Mi ha davvero infastidita! Ho detto: “Scusami un po’! Io faccio questo, sai?”. Lui ha detto: “Quando andremo in tour dovrei avere un posto accanto a me con scritto il nome di Taylor Swift sopra, così che Taylor possa venire?”.

Adele è rimasta molto divertita dalla reazione del figlio e ha spiegato che ancora non si rende conto del fatto che la madre è famosa. Ha, infatti, aggiunto:

Ci sono state alcune ragazze più grandi che lo hanno rincorso a scuola e gli hanno chiesto se io fossi la madre. Lui ha risposto: “Credo il suo nome sia Adele, sì. Mia mamma. Mia mamma.” Io non Adele per lui. Ha sentito di star venendo bullizzato perché gli stavano dando fastidio. Io ho detto: “Non lo stavano facendo. Devi solo dire: “Sì, è mia mamma. Lui mi ha pulito il c**o”.

Con la sua classica ironia, quindi, la cantante ha potuto tranquillizzare il figlio. Non ci resta ora che attendere il 15 ottobre per sentire il nuovo brano “Easy on me” e conoscere la data di debutto del prossimo album.

