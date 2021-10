Paola Turani ha partorito: ecco come si chiama suo figlio

1 Paola Turani ha partorito

Una delle influencer più amate e seguite sui social è senza dubbio Paola Turani. Come sappiamo solo qualche mese fa la modella su Instagram ha svelato di essere incinta e di essere in attesa del suo primo figlio, concepito dall’amore con suo marito Riccardo Serpella. Queste le dichiarazioni di Paola in merito:

“In questi anni durante la nostra lunga attesa abbiamo capito molte cose. Abbiamo capito che io e te siamo davvero forti e possiamo superare tutto insieme. Abbiamo capito che davvero “NIENTE È IMPOSSIBILE”… la vita quando meno te l’aspetti ti sorprende. E quando succede ti lascia senza fiato, senza parole. Abbiamo capito anche che le cose più belle e che più desideri si fanno sempre attendere… nel nostro caso un po’ troppo, ma forse doveva andare così. Ed infine abbiamo avuto la conferma che l’amore è così importante da vincere su tutto, anche quando le battaglie ci sembrano più difficili e ci fanno soffrire. Quanto ho sognato questo momento, quanto… e alla fine ecco che è arrivata la nostra gioia più grande e speciale. Tu. Siamo davvero tanto, tanto felici di condividere insieme a voi questa bellissima notizia: La nostra famiglia finalmente si allarga! Ci scoppia il cuore di felicità”.

Adesso è arrivata la notizia che tutti stavamo aspettando. Poche ore fa, con un post sui social, Paola Turani ha annunciato che ha partorito e che ha dato alla luce il suo primo figlio, Enea Francesco. Queste le parole piene di commozione dell’influencer:

“8 ottobre 2021 Questa notte alle ore 00.52 è nato il nostro amore, Enea Francesco Serpellini. Stiamo bene e soprattutto di una felicità indescrivibile! io sono già perdutamente innamorata di lui”.

Non resta che fare tantissimi auguri a Paola Turani e a suo marito Riccardo Serpella per la nascita del loro primo figlio Enea Francesco.