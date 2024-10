Arriva la notizia di Adriana Volpe che sarebbe stata mandata via dal programma Bella Ma’? Per quale motivo? Arriva il retroscena di TvBlog che spiega quali sarebbero le motivazioni di questa esclusione. C’entrerebbe Verissimo. Vediamo tutti i dettagli.

Perché Adriana Volpe è stata esclusa da Bella Ma’

Il sito TvBlog ha dato una notizia che ha molto sorpreso e ne ha spiegato anche i presunti motivi. Adriana Volpe sarebbe stata esclusa da Bella Ma’, il programma in onda su Rai2 e condotto da Pierluigi Diaco. Perché questa scelta? Cosa è accaduto tra la Rai e la nota conduttrice televisiva?

La spiegazione arriva sempre da TvBlog, ma ovviamente non sono notizie uffiali, solo dei retroscena. I motivi sarebbero legati all’ospitata di domenica scorsa a Verissimo. La Volpe e Magalli sono infatti andati nel programma di Silvia Toffanin per raccontare delle vicende legali che li hanno visti contrapposti. E poi della successiva pace fatta, sancita anche da un abbraccio in studio.

Ecco, secondo le indiscrezioni, alla Rai non sarebbe andato a genio la scelta di Adriana Volpe di concedere questa intervista esclusiva a Verissimo (quindi alla concorrenza) invece che a Rai2. Ma non finisce qui, perché pare che l’intervista a Verissimo sia solo la prima di una serie di ospitate sulle quali la Volpe si sarebbe accordata con il programma di Silvia Toffanin. Inoltre non avrebbe rispettato il contratto delle ospitate della Rai che prevede che chi lavori in un programma televisivo Rai non possa andare in onda in un programma televisivo concorrente, né il giorno prima, né il giorno dopo. Infatti lei è stata ospite domenica e ieri a Bella Ma’ era assente, ma Diaco non ha detto nulla a riguardo.

Sempre da quanto risulta a TvBlog, Pierluigi Diaco avrebbe chiesto ad Adriana Volpe di suggellare la pace con Magalli proprio nel suo programma, ottenendo un sì dalla showgirl. E Diaco sarebbe stato all’oscuro sia della decisione della Volpe di affidare a Verissimo il momento di pace con Magalli, sia delle sue future ospitate nel programma della Toffanin.