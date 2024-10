Nelle ultime ore, parlando con alcune coinquiline, Shaila ha lasciato intendere che tra Lorenzo e Helena sia successo qualcosa sotto le coperte, nelle settimane precedenti alla partenza per la Spagna.

Lorenzo e Helena sarebbero stati più intimi di quanto detto, stando a Shaila

Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello, Shaila e Lorenzo sono tornati dalla Spagna e hanno trovato una situazione in casa completamente diversa, soprattutto dopo la scoperta da parte dei coinquilini di quanto accaduto al Gran Hermano.

Javier e Helena si sono sentiti inevitabilmente presi in giro, dal momento che entrambi avevano un’intesa particolare con i due concorrenti preferiti dal pubblico, soprattutto l’argentino. Quest’ultimo e la ballerina avevano trascorso diverse notti a letto insieme, prima della partenza inaspettata.

Il rientro di Shaila e Lorenzo è stato, dunque, piuttosto burrascoso. Gli inquilini della casa hanno avuto da ridire soprattutto dell’atteggiamento della ex velina, che non ha reputato sincero non solo nei confronti di Javier ma anche con loro.

Nelle ore successive, sono seguiti diversi confronti e questo pomeriggio, la ballerina ha parlato del suo rapporto con Lorenzo con le Non è la Rai. Durante la chiacchierata, Shaila ha lasciato intendere che Lorenzo ed Helena abbiano raggiunto una certa intimità sotto le coperte, com’era stato per lei e Javier:

“L’ha fatto anche lui, lascia stare, non c’è il bacio ma sotto alle lenzuola io lo so che hanno fatto cose, me l’ha…“

E si è interrotta, ma ormai era evidente che parlava con una certa sicurezza in mano, come se le fosse stato comunicato. Tuttavia, i diretti interessati, ovvero Lorenzo e Helena, non hanno mai tirato fuori l’argomento in prima persona.